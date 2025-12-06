Оцепление и спецслужбы: что произошло в аэропорту Шымкента

Жителей и гостей Шымкента напугало оцепление аэропорта и спецслужбы. Но, как выяснилось, повода для беспокойства нет — в Международном аэропорту Шымкента сегодня, 6 декабря 2025 года, проходят антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.