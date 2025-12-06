Ричмонд
Оцепление и спецслужбы: что произошло в аэропорту Шымкента

Жителей и гостей Шымкента напугало оцепление аэропорта и спецслужбы. Но, как выяснилось, повода для беспокойства нет — в Международном аэропорту Шымкента сегодня, 6 декабря 2025 года, проходят антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Соответствующими кадрами, которые встревожили пассажиров, поделились с Kazinform.

О проведении антитеррористического учения в Шымкенте ранее предупредил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом:

«5−6 декабря 2025 года в Шымкенте планируется проведение антитеррористического учения. В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении».

В этих целях, как сообщалось, предусмотрены ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

«Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов».Шымкентский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Об антитеррористических учениях ранее предупреждали жителей Павлодарской области.