Оцепление и спецслужбы: что произошло в аэропорту Шымкента

Соответствующими кадрами, которые встревожили пассажиров, поделились с Kazinform.
О проведении антитеррористического учения в Шымкенте ранее предупредил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом:
«5−6 декабря 2025 года в Шымкенте планируется проведение антитеррористического учения. В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении».
В этих целях, как сообщалось, предусмотрены ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.
«Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов».Шымкентский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Об антитеррористических учениях ранее предупреждали жителей Павлодарской области.