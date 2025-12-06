Ричмонд
Семья с десятью детьми из Волгодонска получила орден «Родительская слава»

Оба — из семей священников: Президент наградил орденом «Родительская слава» семью из Волгодонска.

Источник: Комсомольская правда

Семья с десятью детьми из Ростовской области награждена орденом «Родительская слава». Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил губернатор Донского региона Юрий Слюсарь.

— Высокой государственной награды удостоены жители Волгодонска Николай и Елена Соловьевы. Супруги воспитывают десятерых детей. Их брак длится уже тринадцать лет, — рассказал глава региона.

Отец Николай является настоятелем храма. Его супруга Елена — надежная опора во всех делах. Семья активно участвует в общественной и церковной жизни города и епархии.

— Муж и жена — оба выросли в семьях священников. Их родительский труд — осознанный выбор в пользу веры, традиционных ценностей и будущего России, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Как напомнил глава региона, в Ростовской области это уже двенадцатая семья, получившая орден «Родительская слава». Еще тринадцати семьям вручена медаль ордена.

Юрий Борисович поздравил Соловьевых с заслуженной наградой.

— Самое главное и ценное создается в семейном кругу, в атмосфере любви и взаимного уважения. Желаю Соловьевым крепости духа, радости и здоровья, — добавил губернатор.

