В Приморье ужесточили ограничения для трудовых мигрантов

Губернатор Олег Кожемяко подписал постановление, согласно которому использовать труд мигрантов по патентам станет нельзя сразу в 88 видах экономической деятельности. Запрет коснётся практически всех ключевых направлений от промышленности и транспорта до сферы услуг. Под ограничения попадают производство химической и фармацевтической продукции, нефтепереработка, выпуск оружия и авиационной техники. Также запрет распространяется на оптовую и розничную торговлю, пассажирские и грузовые перевозки, такси, курьерские службы, складскую логистику, туризм и общепит. Не смогут привлекать мигрантов и учреждения образования, медицины, соцзащиты, агентства недвижимости, колл-центры, охранные предприятия, финансовые и страховые посредники. Ограничения затронут работу религиозных и политических объединений, некоммерческих структур и даже частных домохозяйств, нанимающих работников.