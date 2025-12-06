В Приморье ужесточили ограничения для трудовых мигрантов

Губернатор Олег Кожемяко подписал постановление, согласно которому использовать труд мигрантов по патентам станет нельзя сразу в 88 видах экономической деятельности. Запрет коснётся практически всех ключевых направлений от промышленности и транспорта до сферы услуг. Под ограничения попадают производство химической и фармацевтической продукции, нефтепереработка, выпуск оружия и авиационной техники. Также запрет распространяется на оптовую и розничную торговлю, пассажирские и грузовые перевозки, такси, курьерские службы, складскую логистику, туризм и общепит. Не смогут привлекать мигрантов и учреждения образования, медицины, соцзащиты, агентства недвижимости, колл-центры, охранные предприятия, финансовые и страховые посредники. Ограничения затронут работу религиозных и политических объединений, некоммерческих структур и даже частных домохозяйств, нанимающих работников.
Работодателям даётся один месяц с момента вступления документа в силу, чтобы привести численность иностранцев в соответствие с новыми нормами.
По словам директора агентства миграционной политики Михаила Сорокина, меры направлены на выполнение стратегии национальной безопасности и «обеспечение приоритетного трудоустройства граждан России». По данным на 1 ноября, 42,5% иностранцев, работающих в регионе, имеют патент. Ограничения для мигрантов в Приморье действуют ежегодно с 2020 года и корректируются по результатам анализа регионального рынка труда. В 2024 году под запретом находились 36 видов деятельности, прежде всего связанные с критически важными системами жизнеобеспечения. Большинство этих ограничений сохранено и в новом перечне, но список значительно расширен.