Эксперт рассказала, кто обращается на прямую линию с Путиным

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, «ГигаЧат» «Сбера» будет расшифровывать обращения на прямую линию.