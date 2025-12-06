Ричмонд
Эксперт рассказала, кто обращается на прямую линию с Путиным

В Сбере назвали разницу в обращениях мужчин и женщин на прямую линию с Путиным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Женщины обращаются на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным чаще, чем мужчины, сообщила в субботу эксперт по искусственному интеллекту «Сбера» Алена Синеболова.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, «ГигаЧат» «Сбера» будет расшифровывать обращения на прямую линию.

«На данный момент у нас уже почти 200 тысяч обращений, при этом женщины гораздо чаще задают вопросы, нежели мужчины», — сказала эксперт в эфире телеканала «Россия 24».