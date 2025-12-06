18-метровую ель смонтировали на Адмиралтейской площади в Воронеже

На финальную стадию выходят работы по украшению Адмиралтейской площади в столице Черноземья. Искусственную ель высотой 18 метров будут украшать 745 различных декораций: от шаров с бантами до гирлянд. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин. Отличительной чертой композиции станет необычный подиум, выполненный в форме вязаного шарфа с надписью «Новогодничайте».
На площади уже установили платформу для записи видеообращений участникам СВО. Как и в прошлом году, поздравления будут показывать на экране и отправлять бойцам.
Сейчас специалисты монтируют праздничную иллюминацию и еще два павильона для переобувания и проката коньков. Продолжается и подготовка главной городской ледовой арены. В этом году ее площадь увеличится практически вдвое. Кроме того, появится детский каток.
Напомним, техническое открытие запланировано на 15 декабря. График работы катков в будни:
12:00 — 13:30 (перерыв 45 минут);
14:15 — 15:45 (перерыв 45 минут);
16:30 — 18:00 (перерыв 45 минут).
18:45 — 20:15 (перерыв 45 минут);
21:00 — 22:00.
По выходным:
10:00 — 11:30 (перерыв 30 минут);
12:00 — 13:30 (перерыв 45 минут);
14:15 — 15:45 (перерыв 45 минут);
16:30 — 18:00 (перерыв 45 минут);
18:45 — 20:15 (перерыв 45 минут);
21:00 — 22:00.
По понедельникам начало сеансов с 14:15.