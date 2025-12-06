Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-метровую ель смонтировали на Адмиралтейской площади в Воронеже

Новогоднюю красавицу украсят почти 750 декоративных элементов.

Источник: пресс-служба администрации Воронежа

На финальную стадию выходят работы по украшению Адмиралтейской площади в столице Черноземья. Искусственную ель высотой 18 метров будут украшать 745 различных декораций: от шаров с бантами до гирлянд. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин. Отличительной чертой композиции станет необычный подиум, выполненный в форме вязаного шарфа с надписью «Новогодничайте».

На площади уже установили платформу для записи видеообращений участникам СВО. Как и в прошлом году, поздравления будут показывать на экране и отправлять бойцам.

Сейчас специалисты монтируют праздничную иллюминацию и еще два павильона для переобувания и проката коньков. Продолжается и подготовка главной городской ледовой арены. В этом году ее площадь увеличится практически вдвое. Кроме того, появится детский каток.

Напомним, техническое открытие запланировано на 15 декабря. График работы катков в будни:

12:00 — 13:30 (перерыв 45 минут);

14:15 — 15:45 (перерыв 45 минут);

16:30 — 18:00 (перерыв 45 минут).

18:45 — 20:15 (перерыв 45 минут);

21:00 — 22:00.

По выходным:

10:00 — 11:30 (перерыв 30 минут);

12:00 — 13:30 (перерыв 45 минут);

14:15 — 15:45 (перерыв 45 минут);

16:30 — 18:00 (перерыв 45 минут);

18:45 — 20:15 (перерыв 45 минут);

21:00 — 22:00.

По понедельникам начало сеансов с 14:15.