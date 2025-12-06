Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МНС заявило о готовности ежедневно отслеживать цены в Беларуси

МНС Беларуси сказало, что готово отслеживать цены ежедневно через кассовое оборудование.

Источник: Комсомольская правда

МНС заявило о готовности ежедневно отслеживать цены в Беларуси. Подробности рассказал министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

Кийко отметил, что в рамках установленной правительством системы регулирования цен, МНС был реализован дополнительный функциональный комплекс на базе системы контроля кассового оборудования.

Глава МНС уточнил, что названный комплекс дает возможность работать оперативно и уточнил:

— Сегодня он настроен на анализ еженедельного изменения уровня цен, изменение уровня цен с начала месяца, изменение уровня цен с начала года. При необходимости комплекс даже может быть настроен на ежедневный мониторинг изменения уровня цен.

В правительстве отметили, что эффективность решений обеспечивает информация о ценах по 103 товарным группам из более чем 110 000 торговых объектов. И указанный список постоянно расширяется.

Тем временем Совмин разрешил поставщикам повышать цены на яблоки в Беларуси, но с условием.

Ранее правительство взяло на контроль цены на огурцы и помидоры в Беларуси.

А еще МАРТ сказал, почему отменили предельную цену на огурцы в Беларуси.

Кстати, МВД разослало СМС-сообщения с предупреждением владельцам iPhone в Беларуси.