МНС заявило о готовности ежедневно отслеживать цены в Беларуси. Подробности рассказал министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
Кийко отметил, что в рамках установленной правительством системы регулирования цен, МНС был реализован дополнительный функциональный комплекс на базе системы контроля кассового оборудования.
Глава МНС уточнил, что названный комплекс дает возможность работать оперативно и уточнил:
— Сегодня он настроен на анализ еженедельного изменения уровня цен, изменение уровня цен с начала месяца, изменение уровня цен с начала года. При необходимости комплекс даже может быть настроен на ежедневный мониторинг изменения уровня цен.
В правительстве отметили, что эффективность решений обеспечивает информация о ценах по 103 товарным группам из более чем 110 000 торговых объектов. И указанный список постоянно расширяется.
