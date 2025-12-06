Глава Бора Боровский прокомментировал ситуацию с школой рок-н-ролла

По словам родителей, дети пришли на тренировку, но обнаружили, что их зал занят — там проходило мероприятие. За столами находились представители администрации, в том числе мэр. Из-за этого детям пришлось тренироваться в коридоре. Позже, когда родители и тренеры начали публично поднимать вопрос о происходящем, секцию якобы полностью закрыли. Руководство «Теплохода» настаивает, что никто никого не выгонял.