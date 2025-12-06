Цифровой проект Оренбуржья победил в международном конкурсе автоматизации

Победителем в одной из номинаций девятого международного конкурса лучших проектов корпоративной автоматизации управления и учета «1С: Проект года» стала Единая централизованная система управления финансово-хозяйственной деятельностью Оренбургской области. Развитие таких систем отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Проект по созданию такой системы стартовал в 2022 году. Она развернута в центре обработки данных Оренбургской области на отечественном программном обеспечении, включая базы данных и серверные операционные системы. К ней подключены все исполнительные органы региона и подведомственные им учреждения, два муниципальных образования.
Количество зарегистрированных пользователей составляет 24 598, для всех организована централизованная поддержка. Единая централизованная система обеспечивает прозрачную информационную среду ведения финансово-хозяйственной деятельности, унификацию бухгалтерского учета и отчетности, повышение оперативности и качества исполнения бюджетных процессов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.