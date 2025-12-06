Цифровой проект Оренбуржья победил в международном конкурсе автоматизации

Проект по созданию такой системы стартовал в 2022 году. Она развернута в центре обработки данных Оренбургской области на отечественном программном обеспечении, включая базы данных и серверные операционные системы. К ней подключены все исполнительные органы региона и подведомственные им учреждения, два муниципальных образования.