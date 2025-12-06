В Ульяновской области обновили 160 километров дорог

Около 160 км дорог отремонтировали в Ульяновской области в 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил министр транспорта региона Евгений Лазарев.
Самым важным признан участок автодороги на подъезде к санаторию «Дубки» в селе Ундоры протяженностью 3,14 км. По этой дороге местные жители добираются в социальные учреждения и больницы. Самым протяженным объектом стал участок автодороги Димитровград — Чувашский Сускан общей протяженностью 6,36 км. Там уложили два слоя асфальта, укрепили обочины и нанесли дорожную горизонтальную разметку.
Самый крупный городской объект — участок автомобильной дороги по улице Локомотивная от путепровода по улице Кирова до проспекта Гая в Железнодорожном районе Ульяновска. Его протяженность составляет около 2 км. Самым удаленным стал участок от села Александровка до железнодорожного переезда станция Якушка на дороге Алексеевское — Высокий Колок. Им пользуются жители региона, также там проходит сообщение жителей Республики Татарстан с Самарской областью.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.