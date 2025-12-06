В Ульяновской области обновили 160 километров дорог

Самый крупный городской объект — участок автомобильной дороги по улице Локомотивная от путепровода по улице Кирова до проспекта Гая в Железнодорожном районе Ульяновска. Его протяженность составляет около 2 км. Самым удаленным стал участок от села Александровка до железнодорожного переезда станция Якушка на дороге Алексеевское — Высокий Колок. Им пользуются жители региона, также там проходит сообщение жителей Республики Татарстан с Самарской областью.