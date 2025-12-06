В Кузбассе прошла Неделя «Открыто для всех»

Неделя «Открыто для всех» проходила с 24 по 30 ноября в Кузбассе и была направлена на социокультурную интеграцию людей с ОВЗ и формирование доступной среды. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
Участниками стали более двух тысяч жителей региона с инвалидностью, а также представители общественных организаций, органов власти, бизнеса и образовательных учреждений. В Театре драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского прошел юбилейный Инклюзивный Бал цветов. В Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва слабовидящие школьники посетили тактильную экскурсию. В Новокузнецке в инклюзивно-иммерсивном театре «Кукла лечит» открылась новогодняя выставка изобразительного инклюзивного творчества «Зимние забавы».
Ребята с ограниченными возможностями здоровья из школы № 100 города Кемерово приняли участие в мастер-классе по аппликации «Зимний пейзаж». В Кузбасском художественном колледже люди с инвалидностью и ОВЗ создавали фигурки забавных котиков. В Новокузнецком педагогическом колледже были организованы настольные спортивные игры проекта «Играмба», объединившие более 100 участников. В городе Белово прошел инклюзивный фестиваль по адаптивным видам спорта. Также в Гурьевске прошла товарищеская игра по адаптивной игре «Бочча».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.