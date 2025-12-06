В Кузбассе прошла Неделя «Открыто для всех»

Участниками стали более двух тысяч жителей региона с инвалидностью, а также представители общественных организаций, органов власти, бизнеса и образовательных учреждений. В Театре драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского прошел юбилейный Инклюзивный Бал цветов. В Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва слабовидящие школьники посетили тактильную экскурсию. В Новокузнецке в инклюзивно-иммерсивном театре «Кукла лечит» открылась новогодняя выставка изобразительного инклюзивного творчества «Зимние забавы».