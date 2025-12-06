Процентная ставка по ипотеке в Башкирии выросла: показатель превысил 8%

Средние процентные ставки по ипотечному кредитованию в Башкирии с середины лета 2025 года демонстрируют тенденцию к росту. Об этом свидетельствуют обновленные данные Центрального банка России, размещенные на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы.
Согласно статистике, если в январе средняя ставка по жилищным кредитам в республике составляла 9,49%, то к июлю она снизилась до 8%. Однако с августа показатель начал постепенно увеличиваться и к октябрю достиг 8,1%.
В целом по России средний уровень процентной ставки по ипотеке в октябре 2025 года был ниже и составил 7,74%. При этом условия кредитования сильно различаются по регионам.
Самые привлекательные ставки зафиксированы в Бурятии (4,54%), Сахалинской (4,73%) и Амурской (4,83%) областях. В то же время самые высокие средние ставки отмечаются в Чечне (15,43%) и Ингушетии (15,06%).
