В Омске реорганизуют Клинический диагностический центр

К нему присоединят еще и Городскую поликлинику № 1.

Источник: Комсомольская правда

В Омске началась реорганизация двух лечебных учреждений. Согласно данным «Руспрофиля» и ЕГРЮЛ, их соединяют в одно.

Речь идет о Клиническом диагностическом центре и Городской поликлинике № 1. Первый находится на улице Ильинская, 1 у речного вокзала, поликлиника — на К. Либнехта, 3.

Как следует из данных источников, Городскую поликлинику № 1 присоединят к диагностическому центру. Как это отразится на приеме пациентов и структуре организаций, пока непонятно — официальных комментариев от минздрава на этот счет пока не поступало.