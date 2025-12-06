Ричмонд
В Омской области утвердили расписание ОГЭ-2026 для девятиклассников

Экзамены по всем предметам начнутся в 10:00 по местному времени.

Источник: Om1 Омск

Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9-х классов на 2026 год.

Основной период экзаменов стартует 2 июня — в этот день девятиклассники будут сдавать математику. На 6 июня назначены ОГЭ по информатике и иностранным языкам, 9 июня пройдёт экзамен по русскому языку.

Экзамены по остальным предметам, кроме русского языка и математики, будут организованы 5, 16 и 19 июня.

Расписание резервных дней составлено с учётом возможности пересдать любые два предмета, по которым школьник получил неудовлетворительный результат:

29 июня — резервный день для сдачи математики; 2 июля — резервный день по русскому языку; 3 и 6 июля — резервные дни по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.

Досрочный период проведения ОГЭ назначен на промежуток с 21 апреля по 18 мая 2026 года.

Экзамены по всем предметам начнутся в 10:00 по местному времени.