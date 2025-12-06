Ричмонд
Автомобилист сбил троих пешеходов и скрылся с места ДТП в Зиминском районе

Также водитель иномарки врезался в стоящую вдоль дороги машину.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 6 декабря. В Иркутской области сотрудники полиции разыскивают водителя Honda Fit Shuttle, который скрылся с места ДТП на подъезде к селу Кимильтей Зиминского района. Установлено, что автомобилист сначала врезался в стоящий вдоль дороги седан Honda Accord. После чего выехал на обочину и наехал на троих человек.

Как сообщает Госавтоинспекция, в результате происшествия травмы получили три пешехода в возрасте от 18 до 19 лет. В настоящий момент полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению автомобилиста.

Госавтоинспекторы призывают водителя самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием двух автомобилей произошло на съезде после Академического моста в Иркутске. Кадры с места происшествия появились в соцсетях. Несколько автомобилистов в комментариях под постом о происшествии сообщают, что одна из машин до момента аварии стояла рядом с проезжей частью без аварийных сигналов.