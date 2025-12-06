Автомобилист сбил троих пешеходов и скрылся с места ДТП в Зиминском районе

IrkutskMedia, 6 декабря. В Иркутской области сотрудники полиции разыскивают водителя Honda Fit Shuttle, который скрылся с места ДТП на подъезде к селу Кимильтей Зиминского района. Установлено, что автомобилист сначала врезался в стоящий вдоль дороги седан Honda Accord. После чего выехал на обочину и наехал на троих человек.
Как сообщает Госавтоинспекция, в результате происшествия травмы получили три пешехода в возрасте от 18 до 19 лет. В настоящий момент полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению автомобилиста.
Госавтоинспекторы призывают водителя самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений.
