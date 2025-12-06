Автомобилист сбил троих пешеходов и скрылся с места ДТП в Зиминском районе

Ранее сообщалось, что ДТП с участием двух автомобилей произошло на съезде после Академического моста в Иркутске. Кадры с места происшествия появились в соцсетях. Несколько автомобилистов в комментариях под постом о происшествии сообщают, что одна из машин до момента аварии стояла рядом с проезжей частью без аварийных сигналов.