Алтайская логистическая компания оптимизировала рабочие процессы

Бережливые технологии позволили предприятию повысить производительность на 22,6%

Логистическая компания «ЛТБ» в Алтайском крае оптимизировала рабочие процессы в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

Внедрение бережливых технологий позволило увеличить выработку в процессе на 22,6%. Важную роль в этом сыграли ресурсы ИТ-платформы «Производительность.рф», использование которых повысило эффективность принимаемых решений. Также были подготовлены два инструктора по бережливому производству и организован проектный офис. Это позволит продолжать улучшения по другим процессам компании.

«Мы уже видим первые положительные результаты в оптимизации ключевых процессов и уверены, что полноценная реализация соглашения позволит нам выйти на новый уровень операционной эффективности. Это не только повысит нашу конкурентоспособность, но и внесет весомый вклад в экономику региона. Отдельная благодарность — команде регионального центра компетенций за профессиональный подход и конструктивное взаимодействие на всех этапах работы», — подчеркнул директор компании «ЛТБ» Антон Теслин.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.