Внезапно выбежала на дорогу: в Уфе «Гранта» сбила 13-летнюю девочку

Уфимская дорожная полиция обратились к пешеходам, особенно детям и подросткам, с напоминанием о правилах безопасности в темное время суток. Сотрудники ведомства призвали использовать светоотражающие элементы на одежде, рюкзаках и других предметах, чтобы быть более заметными для водителей и предотвратить подобные происшествия.