Внезапно выбежала на дорогу: в Уфе «Гранта» сбила 13-летнюю девочку

Вчера вечером, 5 декабря, в Уфе на парковке у жилого дома произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, авария случилась напротив здания № 14 по улице 50 лет Октября.
22-летний парень за рулем Lada Granta сбил 13-летнюю девочку. Пострадавшая внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, что не позволило водителю своевременно среагировать.
В результате ДТП несовершеннолетняя травмировалась, ее доставили в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи ее отпустили домой. По факту происшествия начато административное расследование.
Уфимская дорожная полиция обратились к пешеходам, особенно детям и подросткам, с напоминанием о правилах безопасности в темное время суток. Сотрудники ведомства призвали использовать светоотражающие элементы на одежде, рюкзаках и других предметах, чтобы быть более заметными для водителей и предотвратить подобные происшествия.
— Ваша безопасность на дороге — в ваших руках! — заявили в ГАИ.
