Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Кыргызской республики Садыром Жапаровым.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана тепло поздравил кыргызского коллегу с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

В телефонном разговоре Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, благополучия и дальнейшего процветания братскому народу Кыргызстана.

Стороны обсудили практические аспекты дальнейшего углубления узбекско-кыргызских отношений стратегического партнерства, дружбы и добрососедства. С удовлетворением отметили достигнутый в последние годы прогресс в двустороннем сотрудничестве.

«Продолжаются контакты на всех уровнях. Стабильно растут объемы товарооборота и грузоперевозок. Реализуются совместные проекты в приоритетных отраслях экономики. Осуществляются активные культурно-гуманитарные и межрегиональные обмены», — говорится в сообщении.

Речь также шла о практической реализации крупных стратегических проектов, включая строительство железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай и Камбаратинской ГЭС-1.

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.