Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана тепло поздравил кыргызского коллегу с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.
В телефонном разговоре Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, благополучия и дальнейшего процветания братскому народу Кыргызстана.
Стороны обсудили практические аспекты дальнейшего углубления узбекско-кыргызских отношений стратегического партнерства, дружбы и добрососедства. С удовлетворением отметили достигнутый в последние годы прогресс в двустороннем сотрудничестве.
«Продолжаются контакты на всех уровнях. Стабильно растут объемы товарооборота и грузоперевозок. Реализуются совместные проекты в приоритетных отраслях экономики. Осуществляются активные культурно-гуманитарные и межрегиональные обмены», — говорится в сообщении.
Речь также шла о практической реализации крупных стратегических проектов, включая строительство железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай и Камбаратинской ГЭС-1.
Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.