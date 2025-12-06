Новосибирская область открыла Всероссийский фестиваль науки «НАУКА 0+»

В Новосибирске дан старт 20-му, юбилейному Всероссийскому фестивалю науки «НАУКА 0+» — крупнейшему просветительскому проекту. Торжественное открытие состоялось 5 декабря, событие продлится несколько дней.
ЗДЕСЬ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО.
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил разнообразную выставочную экспозицию и уникальный формат проведения фестиваля:
— Год от года что-то меняется — участники, научные достижения и выставочные элементы, но при этом всегда есть что-то такое интересное, что завораживает и не дает отвести внимание. Выставка проходит в 20-й раз, и каждый год мы специально выбираем разные локации — культурные заведения, чтобы показать параллельность науки еще и к культурной составляющей в Новосибирской области.
Он добавил, что на мероприятии традиционно присутствуют партнеры научной организации. В этом году задействовано 35 площадок, где проходят выставки.
— У нас есть сайт Наука.рф, там можно посмотреть всю программу. Мы традиционно охватываем порядка 5 — 7 районов. Наша задача — чтобы школьники и студенты пришли и увидели, чем занимаются уважаемые академики в научных институтах, и выбрали для себя что-то свое. Любая наука, любая научная дисциплина представлена в Новосибирской области на очень высоком уровне. И то, что сейчас происходит завершение запуска СКИФа, — это еще один мощный толчок для развития науки в нашем регионе. Нет никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия Новосибирск будет научно-технологической столицей, — уточнил Вадим Васильев.
КАЖДЫЙ НАЙДЕТ ЧТО-ТО СВОЕ.
Участники мероприятия — дети, школьники и педагоги — завороженно смотрели на новую технику, узнавали о достижениях ученых, об идеях по развитию новых проектов и постигали необъятный мир науки. При этом каждый из присутствующих мог найти что-то свое.
— Тут есть 3D-печать, 3D-принтер, робот-собака. Я наблюдал за выставкой — у детишек глаза горят, — добавил министр науки и инновационной политики Новосибирской области.
Главная выставка современных технологий, научного оборудования и образцов аддитивной печати развернулась на втором этаже ДК имени Октябрьской революции и работает 5 и 6 декабря. Среди ключевых площадок — ГПНТБ, Институт горного дела, БИОТЕХНОПАРК, Музей истории генетики и другие ведущие научные организации региона.
Фестиваль ориентирован на самую широкую аудиторию: старшеклассников, педагогов, семьи с детьми, студентов, молодых специалистов и всех, кто интересуется наукой.