Новосибирская область открыла Всероссийский фестиваль науки «НАУКА 0+»

— У нас есть сайт Наука.рф, там можно посмотреть всю программу. Мы традиционно охватываем порядка 5 — 7 районов. Наша задача — чтобы школьники и студенты пришли и увидели, чем занимаются уважаемые академики в научных институтах, и выбрали для себя что-то свое. Любая наука, любая научная дисциплина представлена в Новосибирской области на очень высоком уровне. И то, что сейчас происходит завершение запуска СКИФа, — это еще один мощный толчок для развития науки в нашем регионе. Нет никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия Новосибирск будет научно-технологической столицей, — уточнил Вадим Васильев.