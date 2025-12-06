В Новосибирске дети мигрантов массово проходят подготовительные курсы в школы

Родители в соцсетях сообщают, что в одном из нулевых классов 22 ученика, из них 15 — приезжие из стран СНГ. Семьи отмечают, что подобная пропорция вызывает вопросы, поскольку ранее обсуждалась рекомендация о доле иноязычных детей около 10%. При этом в классах сохраняется спокойная обстановка, конфликтов между школьниками нет. Об этом пишет Infopro54.