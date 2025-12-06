В школе деревни Яр Тюменской области прошел «Экологический конгресс»

«Экологический конгресс» состоялся в школе им. Р. И. Алимбаева в деревне Яр Тюменской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в отделе образования Ялуторовского района.
Вместе с руководителем Еленой Сагидуллиной ученики поделились опытом экологической деятельности и мотивировали ребят из других школ Ялуторовского округа присоединиться к этому направлению. В ходе программы лидеры Движения первых организовали выставку «Школьное лесничество» и «Классную встречу» с работником лесного хозяйства Тюменской области.
Кроме того, активных ребят посвятили в Юннаты Первых и познакомили с проектом «Юннатская страна». В завершение дети вышли во двор школы и заложили «Юннатскую аллею», высадив молодые вишни.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.