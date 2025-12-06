Ричмонд
Ёлка в Кишинёве зажглась, а город погас и погряз в транспортном коллапсе: Устраивать «инаугурацию» новогодних праздников в пятницу вечером, а не в субботу — очень плохая идея мэрии

Тысячи жителей города вспоминали мэра в своих автомобилях, сотни граждан не попали вовремя туда, куда им надо.

Источник: Комсомольская правда

Знаете, мы очень любим новогодние праздники.

Но устраивать «инаугурацию» новогодних праздников в пятницу вечером — это была очень плохая идея.

Да еще и практически с обеда закрыть центр столицы.

Почему не в субботу, например?

Мэр Кишинёва Ион Чебан, наверняка икал не переставая.

Столько проклятий в его адрес не было, наверное, ни во время первого срока, ни нынче.

Тысячи жителей города вспоминали мэра в своих автомобилях, сотни граждан не попали вовремя туда, куда им надо.

Например, с Рышкановки до Ботаники менее чем за два часа не доберёшься.

Не мудрено, что вчерашний «пробковый» апокалипсис взорвал соцсети.

"Город сегодня встал. Полностью.

Пробки по два-три часа, 150 метров за 15 минут, заблокированные Чеканы, Ботаника, центр — карты были краснее, чем новогодние игрушки на ёлке, пишет житель Кишинева Максим Борман.

И всё это произошло по одной простой причине: в пятницу, в самый рабочий час пик, перекрыли центральные магистрали ради открытия ёлки и зажигания огней.

Можно спорить о многом, но одно непонятно до сих пор: почему это нельзя было сделать в субботу?

Люди бы пришли, праздник бы состоялся, и никто бы не ехал домой по три часа с детьми на заднем сиденье и нервами на пределе.

У жителей сегодня был один общий вопрос: кто принимает такие решения и живёт ли он вообще в этом городе?".

