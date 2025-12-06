Губернатор Хоценко поручил обеспечить стопроцентное оформление «Пушкинских карт» для омской молодёжи

Отдельно глава региона остановился на программе «Пушкинская карта», назвав её важной мерой социальной поддержки. Он напомнил, что по инициативе Президента России молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет ежегодно получают средства для посещения культурных мероприятий.