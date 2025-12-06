Губернатор Хоценко поручил обеспечить стопроцентное оформление «Пушкинских карт» для омской молодёжи

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на совещании сформулировал основные задачи по подготовке региона к крупным культурным мероприятиям всероссийского и международного уровня, которые пройдут в 2026 году. Значительная часть событий будет ориентирована на детей и молодёжь.
Отдельно глава региона остановился на программе «Пушкинская карта», назвав её важной мерой социальной поддержки. Он напомнил, что по инициативе Президента России молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет ежегодно получают средства для посещения культурных мероприятий.
В Омской области уже оформили «Пушкинскую карту» около 145 тысяч человек, при этом число потенциальных держателей карты выше этой цифры.
Губернатор поручил министерству образования, министерству науки, высшего образования и научно-технологического развития, министерству культуры, а также муниципальным органам власти до 1 марта обеспечить стопроцентный охват учащихся оформлением «Пушкинской карты». Главы муниципалитетов и министр образования назначены персонально ответственными за выполнение этого поручения.
Кроме того, до конца следующего года в регионе должны полностью использовать средства, выделенные по программе «Пушкинская карта», в рамках мероприятий проекта «Омск — Культурная столица 2026 года».