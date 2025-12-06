ГАИ обратилась к белорусским водителям из-за усиленного контроля на дорогах в выходные 6 и 7 декабря. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«В выходные — усиленный контроль на дорогах», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в выходные сотрудники ГАИ будут уделять повышенное внимание пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.
«В отработках наиболее аварийно-опасных участков дорог Брестской, Гомельской и Минской областей задействованы наряды спецподразделения ДПС “Стрела” МВД», — отметили в пресс-службе.
На особом контроле окажется выявление нетрезвых водителей и «бесправников». Также Госавтоинспекция будет контролировать наличие и состояние зимних шин, соблюдение скорости, правил проезда переходов и выезда на полосу встречного движения.
В МВД предупреждают: осадки вместе с перепадами температуры оказывают неблагоприятное влияние на ситуацию на дороге. Вместе с тем в условиях плохой видимости резко растет опасность травматизма пешеходов. Водителям необходимо быть предельно внимательными при проезде переходов и движении по трассам, которые находятся вблизи населенных пунктов, соблюдать правила маневрирования и скоростные ограничения.
Пешеходам следует использовать одежду повышенной видимости, световозвращающие элементы. Особенно это актуально в темное время суток.
Тем временем ГАИ показала видео, как камеры фиксации снимают нарушения водителей в Беларуси.
Ранее ГАИ раскрыла, что изменилось в госрегистрации и учете транспорта в Беларуси.
Кроме того, МВД разослало СМС-сообщения с предупреждением владельцам iPhone в Беларуси.