ГАИ обратилась к белорусским водителям из-за усиленного контроля на дорогах

В МВД предупреждают: осадки вместе с перепадами температуры оказывают неблагоприятное влияние на ситуацию на дороге. Вместе с тем в условиях плохой видимости резко растет опасность травматизма пешеходов. Водителям необходимо быть предельно внимательными при проезде переходов и движении по трассам, которые находятся вблизи населенных пунктов, соблюдать правила маневрирования и скоростные ограничения.