Сколько стоит волшебство, или праздник, который возвращает в детство: в Ташкенте проходит уникальный фестиваль кукол

Vaib.uz (Узбекистан. 6 декабря). В арт-галерее Xamar открылся необычный фестиваль «Кукольный домик». Это место, где действительно оживает детство и воцаряется атмосфера волшебства. Здесь можно не только увидеть, но и приобрести куклы ручной работы, включая настоящие раритеты для коллекционеров. Корреспондент Vaib.uz заглянула на открытие и уверяет: этот праздник не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.