Сколько стоит волшебство, или праздник, который возвращает в детство: в Ташкенте проходит уникальный фестиваль кукол

На фестивале свои работы представили мастера и коллекционеры из Узбекистана, Казахстана и Беларуси. В беседе с Vaib.uz они отметили: выставка интересна не только для увлечённых коллекционеров, но и для всех, кто ищет необычный, душевный подарок для близких.
Здесь можно встретить всё: домовят, мягких зверушек, элегантных барышень. Каждая кукла будто обладает собственной душой, ведь мастера вкладывают в неё своё настроение и характер. Главное условие — начинать творить только с позитивом! Именно поэтому каждая игрушка излучает радость, тепло и уют.
На фестивале представлены куклы, выполненные в различных техниках: текстильные, вязаные, из полимерной глины, валяные, папье-маше и даже шерстяные игрушки. Это настоящий праздник креатива и ручного труда!
А коллекция ёлочных украшений здесь по-настоящему волшебная! Фрекен Бок, героиня сказки о Цветике-Семицветике, десятки Снегурочек, Дедов Морозов, снеговиков и даже игрушки в национальном стиле — здесь легко выбрать что-то особенное для себя или в подарок.
Цены на любой вкус и кошелёк: брелоки и куклы-обереги можно купить от 50 000 сумов, вязаные куклы — от 350 000 сумов, текстильная Тильда — 600 000, а коллекционные экземпляры стартуют от 3 миллионов сумов.
Маленьких гостей ждут творческие мастер-классы: от росписи пряников до создания ёлочных игрушек и масок для карнавала.
Этот фестиваль не только даёт возможность прикоснуться к настоящему искусству, но и дарит взрослым гостям чувство настоящей детской радости и искреннего восторга. Совет редакции Vaib.uz — обязательно загляните на «Кукольный домик»: отличное настроение гарантировано!
Фестиваль продлится до 7 декабря. Вход свободный.