Блогеры решили пранкануть инспектора ДПС и в итоге сами оказались под арестом

Vaib.uz (Узбекистан. 6 декабря). На днях в соцсетях появилось необычное видео, которое быстро привлекло внимание пользователей. Два блогера решили «пошутить» над инспектором дорожно-патрульной службы ради хайпа: один снял чехол с телефона и сделал вид, что разговаривает по мобильному за рулём. Как и положено, инспектор остановил машину и выписал водителю штраф за нарушение.

Источник: Vaib.Uz

Однако на этом розыгрыш не закончился. Повеселившись после случившегося, блогеры решили, что смогут отменить штраф через суд, ведь у них есть «доказательство» на видео, что это был всего лишь пранк. Но, как оказалось, именно эта видеозапись стала главным доказательством их правонарушения.

По данным УБДД, инцидент произошёл 29 ноября в Шахрисабзе. Уже на следующий день блогер выложил видео с провокационным заголовком «Было ли нарушение?» в Telegram, надсмехаясь над действиями инспектора, но затем, осознав последствия, поспешил его удалить. Однако в эпоху интернета ничего не исчезает бесследно.

Материалы дела были переданы в суд города Шахрисабз. На судебном заседании один из блогеров пытался объяснить их действия тем, что они не собирались никого дискредитировать и что «розыгрыш» был безобидным.

Тем не менее суд признал их виновными по статье 195−2 Кодекса об административной ответственности (распространение фото- или видеоизображения сотрудников правоохранительных органов с искажением, приводящим к их дискредитации). Одному назначили наказание в 10 суток административного ареста, а второму — 7 суток.