Блогеры решили пранкануть инспектора ДПС и в итоге сами оказались под арестом

Однако на этом розыгрыш не закончился. Повеселившись после случившегося, блогеры решили, что смогут отменить штраф через суд, ведь у них есть «доказательство» на видео, что это был всего лишь пранк. Но, как оказалось, именно эта видеозапись стала главным доказательством их правонарушения.