МЧС: пожар случился в пункте выдачи товаров в Кобрине

МЧС сказало, что пожар случился в пункте выдачи товаров в Кобрине. Подробности обнародовали в официальном телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что вечером в пятницу, 5 декабря, на линию 101 поступила информация про задымление в пункте выдачи товаров. Объект расположен в Кобрине по улице Советской.
«По прибытии подразделений МЧС наблюдался дым из помещения котельной здания», — уточнили в пресс-службе.
Спасатели ликвидировали пожар. В МЧС обратили внимание, что никто не пострадал, на месте работало четыре единицы техники Министерства по чрезвычайным ситуациям.
