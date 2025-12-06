Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: пожар случился в пункте выдачи товаров в Кобрине

МЧС опубликовало видео пожара в пункте выдачи товаров в Кобрине.

МЧС сказало, что пожар случился в пункте выдачи товаров в Кобрине. Подробности обнародовали в официальном телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что вечером в пятницу, 5 декабря, на линию 101 поступила информация про задымление в пункте выдачи товаров. Объект расположен в Кобрине по улице Советской.

«По прибытии подразделений МЧС наблюдался дым из помещения котельной здания», — уточнили в пресс-службе.

Спасатели ликвидировали пожар. В МЧС обратили внимание, что никто не пострадал, на месте работало четыре единицы техники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ранее мы писали, что в Минске ресторан загорелся из-за фритюрницы.

Тем временем ГАИ обратилась к белорусским водителям из-за усиленного контроля на дорогах.

А еще МВД разослало СМС-сообщения с предупреждением владельцам iPhone в Беларуси.