Будущие педагоги Самарской области приняли участие в профтуре

Ученики психолого-педагогического класса школы в селе Красный Яр Самарской области приняли участие в федеральном образовательном проекте «Больше, чем работа» и прошли программу «Педагогический старт». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Программу организовал Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ). Тур был разработан для того, чтобы школьники профильных классов узнали больше о мире педагогических профессий.
Так, в первый день участники посетили экскурсии, увидели демонстрации физических и химических опытов, а также приняли участие в психологических играх и мастер-классах от «Кванториума». Кроме того, состоялись встречи с преподавателями СГСПУ и ответственным секретарем приемной комиссии, где учащиеся смогли задать вопросы о поступлении и обучении.
Второй день прошел на базе образовательного центра «Южный город». Ребята познакомились со структурой крупного образовательного учреждения, узнали о спектре педагогических профессий и возможностях дополнительного образования в современной школе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.