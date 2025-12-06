Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Будущие педагоги Самарской области приняли участие в профтуре

Ученики профильного класса посетили крупные образовательные учреждения, где узнали больше о карьерных возможностях.

Ученики психолого-педагогического класса школы в селе Красный Яр Самарской области приняли участие в федеральном образовательном проекте «Больше, чем работа» и прошли программу «Педагогический старт». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.

Программу организовал Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ). Тур был разработан для того, чтобы школьники профильных классов узнали больше о мире педагогических профессий.

Так, в первый день участники посетили экскурсии, увидели демонстрации физических и химических опытов, а также приняли участие в психологических играх и мастер-классах от «Кванториума». Кроме того, состоялись встречи с преподавателями СГСПУ и ответственным секретарем приемной комиссии, где учащиеся смогли задать вопросы о поступлении и обучении.

Второй день прошел на базе образовательного центра «Южный город». Ребята познакомились со структурой крупного образовательного учреждения, узнали о спектре педагогических профессий и возможностях дополнительного образования в современной школе.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.