Будущие педагоги Самарской области приняли участие в профтуре

Так, в первый день участники посетили экскурсии, увидели демонстрации физических и химических опытов, а также приняли участие в психологических играх и мастер-классах от «Кванториума». Кроме того, состоялись встречи с преподавателями СГСПУ и ответственным секретарем приемной комиссии, где учащиеся смогли задать вопросы о поступлении и обучении.