В Иске Тюменской области школьники посетили производство полуфабрикатов

Ученики Велижанской школы в селе Иска Тюменской области побывали в цехе по производству пищевых полуфабрикатов. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
В процессе экскурсии школьники смогли детально познакомиться с особенностями производства ручной продукции: они посетили производственный цех, цех по приготовлению сырья, осмотрели холодильное оборудование, а также понаблюдали за процессом упаковки и маркировки изделий. Кроме того, дети узнали, что одна сотрудница за смену способна изготовить более 50 кг пельменей.
Консультант кадрового центра Марина Солянникова провела для ребят познавательную беседу о профессиях в сфере пищевой промышленности, рассказала о возможностях профессиональной подготовки для работы на предприятиях отрасли и сообщила о вариантах трудоустройства в свободное от учебы время. Завершилась экскурсия дегустацией пельменей и вареников.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.