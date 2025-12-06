Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Возвращался с тренировки и заметил дым»: в Бурятии 15-летний школьник спас соседа от гибели на пожаре

В Бурятии подросток помог мужчине выбраться из горящего дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

15-летний подросток из Бурятии спас соседа от гибели на пожаре. ЧП произошло в селе Усть-Баргузин. Об этом КП-Иркутск сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

— Сообщение о возгорании, поступило в пожарную часть в 21:31 по местному времени. Когда спасатели прибыли на место, горела крыша зимовья. В результате пожара огнем была повреждена крыша и частично мебель. Владелец зимовья, 47-летний мужчина, получил ожоги 2-ой степени на 15% тела, — говорится в сообщении.

В этот момент домой с тренировки возвращался 15-летний школьник. Он заметил дым, идущий из соседского дома. Не раздумывая, подросток позвал на помощь своих родителей, и направился к месту пожара. Парень стучал в двери и окна горящего зимовья, чтобы разбудить спящего хозяина, а затем активно тушил огонь до прибытия пожарных.