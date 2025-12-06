«Возвращался с тренировки и заметил дым»: в Бурятии 15-летний школьник спас соседа от гибели на пожаре

В этот момент домой с тренировки возвращался 15-летний школьник. Он заметил дым, идущий из соседского дома. Не раздумывая, подросток позвал на помощь своих родителей, и направился к месту пожара. Парень стучал в двери и окна горящего зимовья, чтобы разбудить спящего хозяина, а затем активно тушил огонь до прибытия пожарных.