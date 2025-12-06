«Возвращался с тренировки и заметил дым»: в Бурятии 15-летний школьник спас соседа от гибели на пожаре

15-летний подросток из Бурятии спас соседа от гибели на пожаре. ЧП произошло в селе Усть-Баргузин. Об этом КП-Иркутск сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
— Сообщение о возгорании, поступило в пожарную часть в 21:31 по местному времени. Когда спасатели прибыли на место, горела крыша зимовья. В результате пожара огнем была повреждена крыша и частично мебель. Владелец зимовья, 47-летний мужчина, получил ожоги 2-ой степени на 15% тела, — говорится в сообщении.
В этот момент домой с тренировки возвращался 15-летний школьник. Он заметил дым, идущий из соседского дома. Не раздумывая, подросток позвал на помощь своих родителей, и направился к месту пожара. Парень стучал в двери и окна горящего зимовья, чтобы разбудить спящего хозяина, а затем активно тушил огонь до прибытия пожарных.