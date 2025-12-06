Ричмонд
В Новосибирске откроют четвертый мост

Основное движение по четвертому мосту через Обь в Новосибирске планируется открыть для автомобилей в декабре 2025 года.

Источник: Группа ВИС

Как сообщили в пресс-службе «Группы ВИС», точная дата станет известна на следующей неделе после согласования с концессионером.

После запуска для транспорта будет доступна главная проезжая часть, полноценная развязка на правом берегу и 12 съездов на левом берегу. Движение по новому мосту останется бесплатным до завершения строительства всех объектов по концессионному соглашению, включая тоннель на улице Станиславского. Ввод моста в эксплуатацию называют ключевым этапом крупного транспортного проекта.