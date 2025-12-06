Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алтайские предприниматели узнали об изменениях в налоговом законодательстве

Участники семинара обсудили такие темы, как отмена патента для некоторых видов деятельности и оплата страховых взносов за работников.

Семинар «Основные изменения в налоговом законодательстве в 2026 году» для социальных предпринимателей состоялся 2 декабря в Алтайском крае по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Мероприятие собрало 15 участников. Спикером выступила аттестованный профессиональный бухгалтер, налоговый консультант, внутренний аудитор Жанна Суворова. Она объяснила, как предпринимателям подготовиться к грядущим изменениям и оптимизировать налогообложение.

Участники семинара узнали о новой автоматизированной системе налогообложения, отмене патента для некоторых видов деятельности, снижении лимита по выручке для применения патента и работы без НДС, а также об оплате страховых взносов за работников. Кроме того, спикер ответила на вопросы, которые в ходе мероприятия задавали предприниматели социальной сферы.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.