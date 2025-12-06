Алтайские предприниматели узнали об изменениях в налоговом законодательстве

Участники семинара узнали о новой автоматизированной системе налогообложения, отмене патента для некоторых видов деятельности, снижении лимита по выручке для применения патента и работы без НДС, а также об оплате страховых взносов за работников. Кроме того, спикер ответила на вопросы, которые в ходе мероприятия задавали предприниматели социальной сферы.