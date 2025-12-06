В Омске хотят увеличить число рекламных конструкций до 1 930

В Омске планируют изменить схему размещения наружной рекламы и увеличить количество конструкций с 1 820 до 1 930. Соответствующий проект подготовлен мэрией города.
Согласно документу, из действующей схемы предлагают исключить семь рекламных щитов в центре Омска: четыре — на Ленинградском мосту, по одному — на улицах Маршала Жукова, Маяковского и Пушкина. Вместо них новые щиты планируется установить на улицах 22-го Партсъезда, 7-й Северной, Булатова и на Красноярском тракте.
Отдельно изменится количество афишных стендов. Сейчас в городе установлено 164 такие конструкции, в обновлённой схеме предусмотрено уже 266 стендов — их число вырастет более чем в полтора раза.
Также проектом предусмотрен монтаж трёх новых рекламных флагов на улице Архиепископа Сильвестра. Конструкции сити-формата планируется разместить на Привокзальной площади (шесть штук) и одну — на Набережной Тухачевского. Ещё одну фасадную рекламную конструкцию предлагают установить на улице Булатова.
Предыдущие изменения в схему размещения наружной рекламы вносились 5 июня 2025 года. Тогда число рекламных мест в Омске увеличили с 1 700 до 1 820.