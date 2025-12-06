В Омске хотят увеличить число рекламных конструкций до 1 930

Согласно документу, из действующей схемы предлагают исключить семь рекламных щитов в центре Омска: четыре — на Ленинградском мосту, по одному — на улицах Маршала Жукова, Маяковского и Пушкина. Вместо них новые щиты планируется установить на улицах 22-го Партсъезда, 7-й Северной, Булатова и на Красноярском тракте.