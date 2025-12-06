Международный тест по истории «Уроки Второй мировой» прошли казахстанские студенты

АСТАНА, 6 дек — Sputnik. В России прошла международная акция-тест по истории «Уроки Второй мировой».
Тест охватывает ключевые события 1939−1945 годов и помогает оценить свои знания об исторических событиях. Организаторы — Молодежный парламент России и Российское военно-историческое общество.
Приняли участие в акции и казахстанцы, это студенты исторического факультета Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева, при совместной организации образовательного центра «Добрыня» и кафедры истории Казахстана и права.
В год 80-летия Победы акция приобретает особый статус, подчеркнули организаторы. В 2025-м Тест по истории посвятили урокам Второй мировой войны.
«Международная акция “Тест по истории “Уроки Второй мировой” способствует укреплению связи между прошлым и настоящим, утверждению исторической правды о решающей роли народов СССР в победе над фашизмом. Память о подвиге советского народа формирует основу национального самосознания и гордости за страну, связывает поколения в любви к Отечеству”, — отметили организаторы.
А вот искажение истории не только оскорбляет память жертв и героев, но и подрывает основы международного права и справедливости, подчеркнули они.
«Фальсификации часто используются в рамках информационной войны против России. Принижение роли СССР в победе над фашизмом — часть стратегии по дискредитации России как правопреемницы Советского Союза. Знание реальной истории помогает нам отличать факты от лжи и противостоять манипуляциям. Правда о Второй мировой войне — основа для диалога между странами, пережившими эту трагедию», — заявили на акции.
В СКГУ им. М. Козыбаева подчеркнули, что и студенты и образовательный центр’Добрыня’следуют «Декларации перехода межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», подписанной Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным в Москве.
Международная акция «Тест по истории» — масштабная просветительская инициатива, которая реализуется с 2015 года. В 2025 году проекту исполняется 10 лет. Всего за время проведения акции в ней приняли участие более 50 миллионов человек в России и других странах.