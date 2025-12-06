В Энгельсе для молодежи провели семинар по цифровой безопасности

Семинар по цифровой безопасности для молодежи состоялся 25 ноября в Энгельсе Саратовской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете молодежной политики региона.
В числе почетных гостей были депутат Саратовской областной думы, председатель комитета по информационной политике Роман Чуйченко, первый заместитель министра цифрового развития и связи региона Анастасия Черепанова, региональный координатор проекта «Цифровая Россия» Артем Мельников и другие эксперты. Они поделились ценными советами и практическими рекомендациями по безопасности в цифровом пространстве. Участники узнали об основных видах киберугроз, получили инструкции по защите персональной информации и освоили методы уверенного и безопасного поведения в онлайн-среде.
«В современном мире цифровая грамотность становится неотъемлемой частью успешного и безопасного развития молодого поколения. Мы стремимся создать все условия, чтобы наша молодежь не только уверенно чувствовала себя в цифровой среде, но и была защищена от ее потенциальных угроз. Подобные семинары — это прямые инвестиции в будущее нашего региона и вклад в формирование ответственного и образованного общества», — подчеркнул начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района Олег Антонов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.