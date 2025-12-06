«Будьте осторожны!»: МЧС Башкирии выступила со специальным обращением

МЧС Башкирии предупреждает о сложных погодных условиях. На большей части республики прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, который днем в северных районах может усилиться до умеренного. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.
По данным ведомства, ветер будет юго-западный и западный со скоростью 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит −2, −7 градусов, днем — от 0 до −5 градусов.
В Уфе ночью существенных осадков не ожидается, а днем пройдет небольшой снег. Ветер будет юго-западным и западным умеренной силы. Ночью температура опустится до −2, −4 градусов, днем — от 0 до −2 градусов.
В связи с прогнозируемой гололедицей спасатели призывают пешеходов передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Водителям рекомендуется заранее притормаживать перед поворотами и остановками, соблюдать повышенную осторожность и дистанцию.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому номеру экстренных служб 112.
— Будьте осторожны! — призвали в МЧС.
