В Минторговли сделали заявление по ситуации с солью в Актобе

«Ситуация стабильная как по запасам, так и по ценам: за последние две недели роста стоимости не зафиксировано, индекс удерживается на одном уровне. Отдельные сообщения в СМИ о возможном дефиците не соответствуют действительности и создают необоснованное беспокойство среди населения. Акиматом ведется работа с журналистами по недопущению распространения недостоверной информации».Пресс-служба МТИ РК.