В ведомстве заявили, что в Актюбинской области «отсутствуют признаки какого-либо дефицита соли».
«Ситуация стабильная как по запасам, так и по ценам: за последние две недели роста стоимости не зафиксировано, индекс удерживается на одном уровне. Отдельные сообщения в СМИ о возможном дефиците не соответствуют действительности и создают необоснованное беспокойство среди населения. Акиматом ведется работа с журналистами по недопущению распространения недостоверной информации».Пресс-служба МТИ РК.
По данным Минторговли, годовая потребность населения в соли составляет 1390 тонн, среднемесячная — 116 тонн. Обеспечение региона формируется преимущественно за счет отечественных производителей — «Аралтұз», «Ассоль», а также продукции российского бренда «Илецкая».
«3 декабря текущего года торговые сети “Анвар” и “Дина” получили два вагона соли (120 тонн), что полностью покрывает среднемесячную потребность области. Продукция распределяется по розничным точкам».Пресс-служба МТИ РК.
Кроме того, как отметили в ведомстве, в пути следования находятся еще два вагона (120 тонн), поставка ожидается на следующей неделе, что дополнительно укрепит объем запасов.
«При этом отмечаются временные перебои в поставках российской соли из-за логистических затруднений железнодорожного транспорта (дата приказ КТЖ смысл изменений), однако отечественные производители полностью закрывают потребность региона».Пресс-служба МТИ РК.
Согласно информации, цены на соль остаются стабильными:
«Аралтұз»: оптом — 85 тенге, розница — 97 тенге. «Ассоль»: оптом — 54 тенге, розница — 62 тенге. «Илецкая»: оптом — 48 тенге, розница — 51 тенге.
«Изменений розничной цены в последние недели и дни не зафиксировано. Запасы и планируемые поставки позволяют обеспечить регион в полном объеме».Пресс-служба МТИ РК.
4 декабря 2025 года стало известно, что в Казахстане существенно расширят перечень социально значимых продтоваров.