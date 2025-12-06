Уникальный колесцовый замок от пистолета XVII века нашли в Выборге

Колесцовые замки в XVII веке ценились за надежность и использовались в дорогом, часто офицерском, огнестрельном оружии. Находка свидетельствует о высоком статусе владельца оружия и, возможно, связана с одним из военных конфликтов или гарнизонной службой в крепости. Это уже не первая археологическая находка в Выборге, где ведутся активные работы по благоустройству и реставрации в рамках подготовки к юбилею города.