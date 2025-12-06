Штрафы для безбилетников в Ростовской области вырастут до пяти тысяч рублей

В Ростовской области увеличат штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Это следует из опубликованных на сайте правительства региона поправок в проект закона «Об административных правонарушениях».
Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2026 года. Штрафы будут касаться всех, кто едет без оплаченного билета в автобусах, трамваях и троллейбусах.
Нарушением также посчитают провоз крупного багажа без доплаты и использование чужой льготной карты для проезда.
За первое нарушение пассажир получит предупреждение или штраф в 2500 рублей. Если человек повторно попадается без билета в течение года, сумма штрафа вырастет до 5000 рублей.
Изменения затронут все маршруты муниципального и межмуниципального транспорта на территории всей Ростовской области.
Напомним, уже в декабре 2025 года в Ростове-на-Дону подорожает стоимость проезда в автобусах. За наличные одна поездка обойдется в 48 рублей, по банковской карте — 44 рубля, а по транспортной — 41.
