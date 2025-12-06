Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штрафы для безбилетников в Ростовской области вырастут до пяти тысяч рублей

Быть «зайцем» станет дорого: В Ростовской области вдвое вырастут штрафы за безбилетный проезд.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области увеличат штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Это следует из опубликованных на сайте правительства региона поправок в проект закона «Об административных правонарушениях».

Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2026 года. Штрафы будут касаться всех, кто едет без оплаченного билета в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Нарушением также посчитают провоз крупного багажа без доплаты и использование чужой льготной карты для проезда.

За первое нарушение пассажир получит предупреждение или штраф в 2500 рублей. Если человек повторно попадается без билета в течение года, сумма штрафа вырастет до 5000 рублей.

Изменения затронут все маршруты муниципального и межмуниципального транспорта на территории всей Ростовской области.

Напомним, уже в декабре 2025 года в Ростове-на-Дону подорожает стоимость проезда в автобусах. За наличные одна поездка обойдется в 48 рублей, по банковской карте — 44 рубля, а по транспортной — 41.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также.

Автовокзал в Сальске планируют открыть 1 апреля 2026 года.