Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один погиб, двое госпитализированы: на трассе в Башкирии случилась страшная авария

В Башкирии в ДТП с Lada Priora погиб пассажир Lada Granta.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 декабря, в Туймазинском районе Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе погиб человек. Об этом сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

На автодороге вблизи села Кальшали столкнулись Lada Granta и Lada Priora. В «Приоре» был лишь водитель, его доставили в больницу еще до прибытия спасателей. В «Гранте» находились водитель и 74-летний пассажир. Первый тоже был госпитализирован до приезда экстренных служб, второй, к сожалению, погиб на месте от полученных травм.

Госкомитет по ЧС призвал всех участников дорожного движения к максимальной бдительности на дорогах и соблюдению правил безопасности.

— Берегите себя и своих близких, — заявили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.