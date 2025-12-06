Один погиб, двое госпитализированы: на трассе в Башкирии случилась страшная авария

Сегодня, 6 декабря, в Туймазинском районе Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе погиб человек. Об этом сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.
На автодороге вблизи села Кальшали столкнулись Lada Granta и Lada Priora. В «Приоре» был лишь водитель, его доставили в больницу еще до прибытия спасателей. В «Гранте» находились водитель и 74-летний пассажир. Первый тоже был госпитализирован до приезда экстренных служб, второй, к сожалению, погиб на месте от полученных травм.
Госкомитет по ЧС призвал всех участников дорожного движения к максимальной бдительности на дорогах и соблюдению правил безопасности.
— Берегите себя и своих близких, — заявили в ведомстве.
