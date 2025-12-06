Один погиб, двое госпитализированы: на трассе в Башкирии случилась страшная авария

На автодороге вблизи села Кальшали столкнулись Lada Granta и Lada Priora. В «Приоре» был лишь водитель, его доставили в больницу еще до прибытия спасателей. В «Гранте» находились водитель и 74-летний пассажир. Первый тоже был госпитализирован до приезда экстренных служб, второй, к сожалению, погиб на месте от полученных травм.