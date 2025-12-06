Хроническая проблема: В Молдове не хватает 1200 врачей — лучше не болеть

Система здравоохранения Республики Молдова продолжает испытывать острую нехватку кадров.
По данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), в больницах, медицинских центрах и аптеках по всей стране открыты более 1200 вакансий. Наиболее значительный дефицит наблюдается среди среднего медперсонала — 847 вакансий, а также среди семейных врачей — 259 вакансий.
НАОЗ уточняет, что на начало текущего года в государственной и частной медсистеме работали 12 424 врача и 18 943 фельдшера.
На 1 октября в районных больницах требовались 483 врача, в муниципальных и республиканских учреждениях — 464, а в медицинских центрах — ещё 289 специалистов.
Самая тяжелая ситуация в селах северной и центральной части страны, где работают всего 22 врача на 10 тысяч жителей, при том что в столице — почти вдвое больше. Районы Дондюшень, Штефан-Водэ и Кэушень фактически переживают медицинский коллапс, так как число врачей там падает год за годом.
