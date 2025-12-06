Хроническая проблема: В Молдове не хватает 1200 врачей — лучше не болеть

Самая тяжелая ситуация в селах северной и центральной части страны, где работают всего 22 врача на 10 тысяч жителей, при том что в столице — почти вдвое больше. Районы Дондюшень, Штефан-Водэ и Кэушень фактически переживают медицинский коллапс, так как число врачей там падает год за годом.