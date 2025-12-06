Эксперт рассказала об обращениях граждан зрелого возраста на прямую линию

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россияне зрелого возраста 36−55+ лет чаще других обращаются на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в субботу эксперт по искусственному интеллекту «Сбера» Алена Синеболова.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, «ГигаЧат» «Сбера» будет расшифровывать обращения на прямую линию.
«Возрастная категория, которая лидирует: 36−55+. Сегодня в топ-5 у нас — социальная политика, экономика, государство и общество, а также СВО», — сказала эксперт в эфире телеканала «Россия 24».