«Хороший мастер может получать хоть 200 тысяч»: в Волгограде рассказали об острой нехватке швей

— Везти товары из Китая сейчас невыгодно из-за наложенных на страну пошлин. США пытается перенести производственные площадки в свою страну, в связи с чем в КНР снижается количество заказов, а производственные площадки и оборудование загружены не на полную мощь. Как следствие — повышение цен на все изделия. С Кыргызстаном — другая история. Их предприятия, как и прежде, отшивают продукцию, но при этом не владеют документооборотом — они не знают ни про сертификацию, ни про систему «Честный знак». На мой взгляд, из-за связки всех этих факторов развитие собственных швейных производств не просто актуально, а необходимо. Я говорила об этом еще четыре года назад, но тогда над моими идеями откровенно смеялись. Мол, заказать в Китае будет дешевле и проще.