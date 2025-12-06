Таксист высадил ребенка, который потерялся. Минтранс прокомментировал резонансный инцидент с такси в Бресте

Все случилось 17 ноября. Родители привезли ребенка на сеанс массажа довольно далеко от дома и уехали домой. Когда сеанс был завершен, родители вызвали ребенку такси. Массажист посадил мальчика в автомобиль и ушел. Спустя некоторое время таксист начал спрашивать, есть ли у ребенка деньги для оплаты поездки или телефон. Услышав отрицательный ответ, водитель высадил ребенка посреди улицы, отменил заказ и уехал.