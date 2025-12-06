В Минске фирма выплатила сотруднику 12 тысяч рублей за незаконное увольнение

По итогу — работник был восстановлен в прежней должности и на тех же условиях. Кроме того, дисциплинарное взыскание в виде выговора было отменено. С организации в пользу сотрудника было решено взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, который длился около трех месяцев, а также персональную надбавку и премию.