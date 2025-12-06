В Минске фирма выплатила сотруднику 12 тысяч рублей за незаконное увольнение. Подробности сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов. Об этом пишет БелТА.
Сотрудник одной из организаций сферы торговли Минска получил от нанимателя уведомление о непродлении контракта в связи с истечением его срока. Но минчанин хотел и далее работать на прежних условиях. Об этом он озвучил администрации предприятия в письменной форме. Со стороны нанимателя он получил согласие, а в последний рабочий день заработал дисциплинарное взыскание за отказ выполнить поручение руководства.
Главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Андрей Кошаркар уточнил, что правовой инспекцией труда отраслевого профсоюза были изучены все необходимые документы.
— Коллективным договором организации предусмотрена гарантия на продление трудовых отношений с добросовестными работниками. Безусловно, эта норма обязательна к исполнению. Важно подчеркнуть и то, что несмотря на имеющиеся вопросы к работнику со стороны руководства, к дисциплинарной ответственности он не привлекался до момента получения уведомления о прекращении трудовых отношений, — обратил внимание Андрей Кошаркар.
Ситуацию не удалось урегулировать в досудебном порядке. Точку в деле смог поставить суд. Мужчине профсоюз помог подготовить процессуальные документы, а также представлял его интересы в суде.
По итогу — работник был восстановлен в прежней должности и на тех же условиях. Кроме того, дисциплинарное взыскание в виде выговора было отменено. С организации в пользу сотрудника было решено взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, который длился около трех месяцев, а также персональную надбавку и премию.
«Кроме того, наниматель возместил мужчине и моральный вред. В общей сумме работнику выплачено свыше 12 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
