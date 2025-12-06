Ричмонд
В ГД внесли поправки о праве регионов на поддержку семей погибших военных

В ГД внесли поправки о праве регионов на меры поддержки семей погибших военных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и группа депутатов внесли в палату парламента поправку о праве регионов вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов стали соавторами поправки к законопроекту “О внесении изменений в статьи 15 и 15.2 Федерального закона “О статусе военнослужащих”, направленной на поддержку их семей”, — говорится в сообщении.

Председатель Госдумы отметил, что поправкой «предлагается дать регионам право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга». По его словам, законопроект и поправки к нему планируется рассмотреть на следующей неделе.

Согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.

По словам Володина, есть запрос от региональных органов власти на расширение правовых оснований поддержки родных военнослужащих. Сейчас таких полномочий в части решения жилищного вопроса у них нет.

«Законодательное закрепление этого положения на федеральном уровне увеличит социальную защищенность семей наших бойцов, повысит эффективность решения таких вопросов», — добавил он.

