Правительство приняло проект о финансировании пенсий для жителей Донбасса

«Решения, принятые на заседании правительства 4 декабря 2025 года… О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 17 января 2025 года № 31-р… Решение правительства: Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении на сайте кабмина.