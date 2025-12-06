В Свердловской области обновят здание государственной детской филармонии

«Свердловская государственная детская филармония — гордость нашего региона и важная часть многоступенчатой системы подготовки юных артистов в Свердловской области. Учреждение не является учебным в классическом смысле, но дети получают здесь серьезную творческую базу. Многие воспитанники филармонии в будущем делают профессиональную творческую карьеру, оканчивая профильные вузы. В 2029 году музыкальному учреждению исполнится 50 лет. К этому событию реализуем большой проект по реставрации второго здания филармонии — исторического дома купцов Яковлевых — А. Е. Борчанинова на улице 8 Марта в Екатеринбурге», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.