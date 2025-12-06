В Свердловской области обновят здание государственной детской филармонии

Реставрация второго здания Свердловской государственной детской филармонии начнется в ближайшие месяцы, что отвечает задачам нацпроекта «Семья». Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«Свердловская государственная детская филармония — гордость нашего региона и важная часть многоступенчатой системы подготовки юных артистов в Свердловской области. Учреждение не является учебным в классическом смысле, но дети получают здесь серьезную творческую базу. Многие воспитанники филармонии в будущем делают профессиональную творческую карьеру, оканчивая профильные вузы. В 2029 году музыкальному учреждению исполнится 50 лет. К этому событию реализуем большой проект по реставрации второго здания филармонии — исторического дома купцов Яковлевых — А. Е. Борчанинова на улице 8 Марта в Екатеринбурге», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.
Усадьба — объект культурного наследия, построенный в 1860-х годах. На протяжении десятилетий здание служило важной площадкой для занятий хоровых и инструментальных отделений, но 18 лет назад пришло в аварийное состояние. По проекту будут восстановлены исторические интерьеры двух этажей, заменены кровля и инженерные сети, создан дополнительный этаж в подкровельном пространстве для репетиционных и учебных классов. В особняке появится музыкальная гостиная с органом.
В настоящее время подготовлен пакет документов для получения официального разрешения на проведение работ. По словам главы региона, ремонт займет около двух лет и будет завершен в 2028 году. Реставрация исторического здания позволит сохранить уникальный памятник архитектуры и обеспечит филармонию современным пространством для творчества и обучения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.