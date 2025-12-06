Ричмонд
В подмосковной Электростали обновят школу олимпийского резерва

Запланировано также благоустройство прилегающей территории.

Капитальный ремонт школы олимпийского резерва по единоборствам в Электростали Московской области начался в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Здание расположено на Красной улице, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Школа «Электросталь» площадью свыше 600 кв. м была построена в 1958 году. В ходе ремонта там обновят фасад, входную группу, полы и потолки, заменят инженерные коммуникации, сантехнику и радиаторы, а также установят новые окна и двери. В здании также обновят мебель. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.

«В настоящий момент на объекте ведутся демонтажные работы. Завершить капремонт учреждения спорта планируется в 2026 году», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.