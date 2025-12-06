В подмосковной Электростали обновят школу олимпийского резерва

Школа «Электросталь» площадью свыше 600 кв. м была построена в 1958 году. В ходе ремонта там обновят фасад, входную группу, полы и потолки, заменят инженерные коммуникации, сантехнику и радиаторы, а также установят новые окна и двери. В здании также обновят мебель. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.