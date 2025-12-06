Бережливое производство пищевых ингредиентов внедрят в Воронежской области

Производитель пищевых красителей и добавок из Воронежской области ― компания «Амадей» ― оптимизирует производственные процессы с помощью внедрения бережливых технологий по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).
Эксперты РЦК обучат сотрудников компании инструментам бережливого производства и подготовят из их числа внутренних инструкторов для последующей передачи знаний. После обучения сотрудники при поддержке специалистов проведут диагностику производства, чтобы найти пилотный участок для оптимизации, определить его целевое состояние и возможности для улучшений.
«Ожидаем, что эксперты РЦК подскажут, в каких процессах мы теряем драгоценное рабочее время, что нужно исправить. Благодаря всем мероприятиям по оптимизации мы повысим производительность не менее чем на 5% с перспективой увеличения», — отметил директор предприятия Максим Малиновский.
Сегодня в федеральном проекте по повышению производительности труда уже участвует 168 предприятий Воронежской области. Подать заявку можно на сайте производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.