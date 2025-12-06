Ричмонд
В Ростовской области простятся с погибшим на СВО командиром Сергеем Середой

Погибшего на СВО Василия Середу похоронят под Пролетарском в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в понедельник, 8 декабря, простятся с погибшим на СВО командиром Василием Середой. Об этом сообщает «Наша неделя. Пролетарск».

По информации издания, 46-летний Василий Середа был жителем хутора Николаевский 2-й Пролетарского района. Он был мобилизован и служил командиром мотострелкового отделения. Воин погиб при выполнении служебного долга 18 ноября 2025 года.

Гибель командира стала тяжелой утратой для жителей Пролетарского района. У Василия Юрьевича остались жена сын и дочь.

Церемония прощания состоится 8 декабря в 14:00. Она пройдет по адресу: хутор Николаевский 2-й Пролетарского района, улица Тимченко, дом 1. Захоронение с воинскими почестями проведут на местном кладбище в том же хуторе.

